ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин провел границы Украины
Президент России заявил, что украинские границы будут определять жители Донбасса
Путин провел границы Украины
фото: Reuters / Reuters
8 ноября 2024 г.

Президент Владимир Путин указал, что будущие границы Украины должны соответствовать желаниям тех, кто проживает на «новых территориях». Так Москва называет четыре региона, оккупированных с начала войны в феврале 2022 года — это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Выступая на заседании Валдайского клуба 8 ноября, Путин отметил: Россия изначально признала границы Украины 1991 года, когда та приняла нейтральный статус. Однако, по версии президента, по мере ослабления этого нейтралитета менялось и отношение Москвы к этим границам.

Политик подчеркнул, что дружеские отношения с Киевом возможны только в том случае, если страна займет нейтральную позицию — то есть не будет вступать в НАТО. Именно это создаст условия для «долгосрочной стабильности», пояснил Путин. По его словам, Россия видит Украину нейтральной и суверенной, а не под влиянием внешних сил.

Путин раскритиковал сдвиг Украины в сторону НАТО, подчеркнув, что это стремление возникло после 2014 года вопреки прежним соглашениям. Кремль последовательно поддерживал те силы, которые выступали против политического сдвига Украины в 2014 году, утверждая, что их мнение было проигнорировано.

По словам Путина, в 2022 году, когда в Донбассе обострилось насилие, Россия «вмешалась, чтобы поддержать самоопределение региона», и официально оформила отношения с ним посредством договоров, включающих положения о взаимной помощи. Действия Москвы, утверждает Путин, были ответом на обращения этих территорий в соответствии с этими соглашениями.

Украина выступает с другим изложением этих событий: Москва последовательно оккупировала 20% украинской территории, начав с аннексии Крыма в 2014 году. Президент Владимир Зеленский ранее отказался от каких-либо территориальных уступок Москве, а его «план победы», представленный в октябре, включает вступление Украины в НАТО.

По данным Wall Street Journal, команда Трампа готовится предложить Москве и Киеву заморозить линию фронта и сделать 20-летнюю паузу в переговорах НАТО по Украине.

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