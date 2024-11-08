Министерство иностранных дел Кыргызской Республики опубликовало рекомендации для граждан, планирующих поездку в Российскую Федерацию.

Кыргызстанцам рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы, удостоверяющие личность и дающие право на пересечение границы РФ. Также следует быть готовыми к возможным дополнительным проверкам, которые могут занять время и направлены на установление «законности въезда».

Ведомство призвало сохранять спокойствие и выполнять требования российских пограничников и других компетентных органов при прохождении проверки. Если по итогам досмотра будет принято решение об отказе во въезде, гражданину вручат документ с указанием причины отказа. В таких случаях ответственность за возвращение гражданина в страну прибытия ложится на авиакомпанию, которая должна отправить его обратно в течение 1-3 дней и обеспечить водой и питанием на это время.

В случае возникновения сложностей кыргызстанцы могут обратиться за помощью в консульские пункты МИД России или представительства Кыргызстана в РФ. При необходимости можно попросить переводчика. Запрет на въезд в РФ может быть наложен по линии МВД и других российских органов при выявлении потенциальных угроз.

Усиленный контроль в пунктах пропуска распространяется на всех иностранных граждан. По информации российских ведомств, меры направлены на «обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности» после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам, не имеющим серьезных оснований для поездки, временно воздержаться от посещения России. Также обсуждается ужесточение ответственности родителей, уезжающих на заработки и оставляющих детей без опеки.