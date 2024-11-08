Израильская армия за последние месяцы призвала сотни школьных учителей на службу в Газе и Ливане, поскольку сталкивается с серьезной нехваткой солдат и офицеров, сообщают израильские СМИ.

Газета Yedioth Ahronoth в начале этой недели рассказала об острой потребности армии в 7 тыс. новобранцах на фоне кризиса набора, в рамках которого количество мужчин-солдат ежегодно сокращается на один процент. Мобилизация учителей уже привела к заметным перебоям в образовательном процессе, включая отмену занятий.

Чтобы смягчить влияние на сферу, школы обратились к вышедшим на пенсию учителям, родителям и недавним выпускникам университетов, прося их помочь закрыть пробелы, оставленные мобилизованными.

Раввин Рафи Меймон, директор средней школы для мальчиков AMIT Hammer Rehovot, сказал: «Многие из наших самых квалифицированных преподавателей были призваны. <…> Поэтому мы обращаемся к пенсионерам, родителям и выпускникам университетов, которые могут уделить несколько часов на замену тех, кто находится на передовой».

«Мы сталкиваемся с серьезной проблемой, и армия должна признать, что учителя — незаменимы. Уже более года ученики вынуждены учиться в нестабильной образовательной среде», — добавил он.