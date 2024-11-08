Управление ООН по правам человека обнародовало новые данные о жертвах конфликта в секторе Газа. Согласно верифицированным данным, почти 70% из 8,119 подтвержденных случаев гибели мирных жителей составляют женщины и дети.

Эта цифра ниже данных палестинских органов здравоохранения (более 43,000 погибших), однако демографический анализ подтверждает высокую долю женщин и детей среди жертв конфликта.

«Крайне важно, чтобы было проведено надлежащее расследование предполагаемых серьезных нарушений международного права через авторитетные и беспристрастные судебные органы», - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По данным отчета, самой младшей жертвой стал однодневный младенец, самой старшей - 97-летняя женщина. Дети до 18 лет составляют 44% всех жертв, при этом наибольшее число погибших приходится на возрастную группу 5-9 лет.

В 88% случаев при одном нападении погибало пять и более человек, что указывает на применение оружия широкого радиуса действия. Офис премьер-министра Израиля пока не прокомментировал выводы отчета.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, за последние сутки в результате трех израильских атак погибли 39 палестинцев, еще 123 получили ранения. Многие жертвы остаются под завалами, спасатели не могут до них добраться.

Несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня, вторжение Израиля продолжается. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома на фоне острой нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Посреднические усилия США, Египта и Катара по достижению перемирия и обмену пленными между Израилем и ХАМАС не принесли результатов из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военные действия.