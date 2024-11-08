Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе, уже начал обсуждать возможные шаги для прекращения российско-украинской войны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg. По данным собеседников издания, Трамп считает, что не сможет убедить Украину пойти на уступки, если в обмен она не получит значительных выгод.

По данным источника Bloomberg, Трамп недавно провел серию телефонных разговоров с лидерами европейских стран. В ходе одного из этих обсуждений была затронута тема подготовки к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По информации источника, Трамп подчеркнул, что не намерен «давить» на Украину ради уступок РФ, если Киев не получит в ответ значительные компенсации.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен закончить российско-украинскую войну «за 24 часа», а также говорил, что в состоянии разрешить эту проблему еще до инаугурации в январе 2025 года. Комментируя эти декларации избранного президента США, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сказал: «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, это трагедия… но если это случится быстро, то станет проигрышем для Украины».

Зеленский встречался с Трампом во время своего визита в США в сентябре — еще до выборов — и представил ему свой «план победы». После встречи Трамп выразил желание достичь «справедливого решения для всех» в российско-украинском конфликте.