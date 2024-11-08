В Казахстане ураган повалил одну из старейших статуй Владимира Ленина, расположенную в Павлодарской области — до векового юбилея ей оставалось простоять всего 4 года. По словам местного чиновника, ураганный ветер ночью с 7 на 8 ноября повалил дерево рядом с монументом, которое, падая, сбило статую с постамента, передает агентство AFP.

«Статуя разбилась на тысячи осколков и восстановлению не подлежит», — сообщил представитель отдела культуры Медет Алпысбайулы.

Монумент был открыт в 1928 году и являлся уникальным в Казахстане: на постаменте имя Ленина было написано на казахском языке арабскими буквами, что было принято до перехода на кириллицу и позже на латиницу. Инцидент произошел символично 7 ноября — в день 107-й годовщины Октябрьской революции 1917 года, возглавленной Лениным.

Центральная Азия, включая Казахстан, не проводит политику масштабной десоветизации, сохраняя памятники советской эпохи, в отличие от Украины и стран Балтии. Однако в последние годы власти Казахстана и Кыргызстана заменяют русскоязычные названия населенных пунктов на казахские и кыргызские, что порой вызывало недовольство российских политиков, особенно после начала российско-украинской войны в 2022 году.