Президент России Владимир Путин заявил о возможности считаться русским вне зависимости от национальности. Такое заявление он сделал на заседании дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнув, что понятие «русскости» охватывает гораздо больше, чем этнические границы.

Путин рассказал, что во время предвыборной кампании в РФ увидел по телевизору сюжет: в Белгороде иностранный журналист на улице подошел к прохожему и спросил, куда тот направляется. Мужчина ответил, что идет голосовать. Репортер предупредил его об опасности, упомянув риск атаки дронов, и поинтересовался, почему он решил пойти на участок и не страшно ли ему.

«Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так, средних лет… Он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: «Я русский!». И пошел. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду», — сказал Путин.