78% еврейских избирателей проголосовали за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, которая во вторник потерпела сокрушительное поражение от республиканца Дональда Трампа. Это следует из экзитполов CNN и NBC. За Трампа отдали голоса 22% избирателей-евреев.

Опрос Fox News показал несколько иные результаты: 66% еврейских избирателей поддержали Харрис, 32% — Трампа. Во время предвыборной кампании Трамп критиковал евреев, не голосовавших за него, намекая, что в случае поражения это будет их вина.

Среди мусульманских избирателей, по данным Fox News, 63% поддержали Харрис, 32% — Трампа. По сравнению с выборами 2020 года демократы потеряли один процентный пункт поддержки, а республиканцы — три.

Афроамериканские избиратели традиционно поддержали демократов: 83% проголосовали за Харрис, 16% — за Трампа. Среди белых избирателей картина иная: 56% поддержали Трампа, 43% — Харрис.

Латиноамериканские избиратели разделились почти поровну: 52% за Харрис, 46% за Трампа. Их традиционная поддержка демократов продолжает снижаться, как и поддержка афроамериканцев, несмотря на то что Харрис имеет смешанное афроамериканское и азиатское происхождение.

По итогам выборов Дональд Трамп, набрав более необходимых 270 голосов выборщиков, станет 47-м президентом США. В общенациональном голосовании он опередил Харрис примерно на 5 млн голосов. Инаугурация состоится 20 января 2025 года.