Российские военные атаковали Одессу, Харьков и Никополь в ночь на 9 ноября. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате удара по Одессе погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Атака нанесла серьезный ущерб: повреждены многоэтажные дома в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения и десятки автомобилей. В одном из домов вспыхнул пожар, в момент удара внутри находилась семья. Отец и 16-летний сын были госпитализированы в состоянии средней тяжести, мать погибла.

Восемь человек были доставлены в больницы, остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Один из беспилотников упал на территорию жилого комплекса в поселке Авангард недалеко от Одессы, вызвав пожар и повреждение около 15 автомобилей и зданий. В результате этой атаки пострадали пять человек, включая ребенка.

В Харькове российская авиабомба упала на пересечении двух районов, повредив дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса, освещение, заправку, отель и строительный гипермаркет. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что пострадавших нет. Разрушена неработающая автозаправочная станция.

Глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак сообщил об обстреле Никополя с применением «Града». В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также пострадало промышленное предприятие. В Синельниковском районе вспыхнул пожар.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь удалось сбить 32 из 51 российского беспилотника. Эпицентром удара стала Одесская область. Беспилотники также были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 дронов были «локационно потеряны» в разных частях Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.