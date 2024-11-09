Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом в четверг она предложила увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу, чтобы заменить российские энергоресурсы.

Фон дер Ляйен отметила важность конструктивного диалога между ЕС и США.

«Общие интересы, например, — одна из тем, которую мы затронули. Я бы не сказала, что она обсуждалась подробно, но это вопрос СПГ», — сказала она журналистам в Будапеште, где завершилось двухдневное совещание лидеров ЕС.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа все еще импортирует значительное количество СПГ из России.

«Почему бы не заменить его американским газом, который для нас дешевле и снижает цены на энергию?» — подчеркнула она.

По ее словам, этот вопрос также связан с торговым дефицитом между ЕС и США.

Стоит напомнить, что после начала полномасштабного нападения России на Украину Евросоюз нарастил закупки американского СПГ, но полностью отказаться от поставок из России пока не удалось.

«Экономический рост и сила США зависят от глобальной торговли в обе стороны. С этой точки зрения, есть возможность для формирования общей политики», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Будапеште.