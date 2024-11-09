В субботу южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея второй день подряд создает помехи в работе GPS-сигналов в приграничных зонах.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отметил, что перебои с GPS фиксировались в районах приграничных городов Кэсон и Хэджу в пятницу и субботу. Эти действия повлияли на работу десятков гражданских самолетов и нескольких судов.

Южнокорейские военные выпустили предупреждение для воздушного и морского транспорта в западных приграничных районах. Однако детали того, как именно Пхеньян вмешивается в работу GPS-сигналов и масштаб помех, не раскрываются.

«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить провокации с помехами GPS и предупреждаем о полной ответственности за возможные последствия», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Нарушения работы GPS и акции с воздушными шарами из КНДР подчеркивают уязвимость международного аэропорта Инчхон — важнейшего транспортного узла Южной Кореи, отметил аналитик Сукджун Юн на сайте 38 North.

Аэропорт, ежегодно обслуживающий 56 млн пассажиров и 3,6 млн тонн грузов, находится менее чем в 100 км от Северной Кореи.

«Крупных авиационных инцидентов пока не было, но помехи GPS могут поставить под угрозу авиакомпании, особенно в условиях плохой видимости. Это нарушает международные конвенции о безопасности навигации», — написал Юн. По его данным, в 2024 году воздушные шары из КНДР блокировали работу взлетно-посадочной полосы аэропорта 12 раз на общую продолжительность 265 минут.

В октябре Северная Корея взорвала участки неиспользуемых автомобильных и железнодорожных путей, связывающих ее с Южной Кореей, выражая недовольство Сеулом. В ноябре Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

На прошлой неделе глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и министр обороны Ким Ен Хен встретились в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином. Они осудили «опасные и провокационные действия КНДР, включая последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты и продолжение разработки оружия массового поражения и МБР в нарушение резолюций СБ ООН».