В турецком городе Ван археологи раскопали 42 больших керамических сосуда (пифоса) с клинописными надписями, которые использовались в период Урарту для хранения масла, зерна и напитков. Находка была сделана в руинах крепости на горе Эрек в деревне Кевенли — важном памятнике урартской культуры.

«Мы обнаружили важный объект. Наши исследования и полученные данные указывают на то, что это был значительный урартский проект. В результате десятидневных раскопок этого года мы нашли 42 пифоса, — рассказал руководитель раскопок Рифат Куванч. — Это первый случай, когда мы обнаружили хранилище такого масштаба в месте, откуда открывается вид как на Ван, так и на равнину».

Найденные на сосудах надписи содержат информацию об измерениях. «Урарты были аграрным обществом, и хранение сельскохозяйственной продукции было необходимостью. Эти отметки дают информацию о хранившихся продуктах. Похоже, здесь хранили кунжутное масло и вино», — добавил Куванч.

На следующий год планируются дальнейшие раскопки для изучения дополнительных архитектурных особенностей крепости.