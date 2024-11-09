Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил новым послом в США Йехиэля Лейтера, давнего сторонника расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Новый посол приступит к обязанностям в день инаугурации Дональда Трампа.

Лейтер, близкий соратник Нетаньяху и его бывший руководитель аппарата во время работы в Министерстве финансов, сменит на посту Майкла Герцога. 64-летний Лейтер, уроженец Пенсильвании, переехал в Израиль в 1977 году. После службы военным медиком в армии обороны Израиля, где он участвовал в Первой Ливанской войне, получил докторскую степень по политологии в Хайфском университете и раввинское образование.

«Йехиэль Лейтер - высококвалифицированный дипломат, красноречивый оратор с глубоким пониманием американской культуры и политики», — заявил Нетаньяху.

Как сообщает газета Haaretz, в 2020 году Лейтер призывал к аннексии Западного берега. Он основал в США благотворительный фонд One Israel Fund, который обеспечивает поселения оборудованием для безопасности и финансовой помощью.

Назначение произошло через три дня после избрания Дональда Трампа президентом США. В свой первый срок Трамп отменил многолетнюю политику США, считавшую израильские поселения на Западном берегу нарушением международного права. При нем Израиль активно расширял строительство поселений, продвигаясь вглубь палестинских территорий.

Лидеры поселенцев и правые политики Израиля приветствовали победу Трампа, особенно после того как администрация Байдена ввела санкции против поселенческих групп и отдельных лиц, причастных к насилию против палестинцев. Назначение Лейтера на пост посла в США через три дня после победы Трампа является прямым сигналом о намерении Нетаньяху форсировать аннексию Западного берега.

Напомним, в свой первый президентский срок Трамп не только отменил многолетнюю политику США, считавшую израильские поселения нарушением международного права, но и признал контроль Израиля над сирийскими Голанскими высотами, аннексированными в 1981 году вопреки позиции международного сообщества.