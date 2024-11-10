Представитель переходной команды Дональда Трампа сообщил Reuters, что республиканский стратег Брайан Ланза, ранее работавший по контракту в предвыборной кампании 2024 года, не имеет права выступать от имени избранного президента.

Ранее в интервью BBC Ланза заявил, что новая администрация Трампа потребует от президента Украины Владимира Зеленского «реалистичного видения мира». «И если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только при возвращении Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно. Крым потерян», — сказал Ланза.

Позднее представитель переходной команды подчеркнул: «Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени».

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал найти решение для прекращения войны «в течение дня», не уточняя деталей плана. На этой неделе состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом, к которому, по сообщениям СМИ, присоединился миллиардер Илон Маск.

Напомним, что Россия контролирует около 20% территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Зеленский неоднократно заявлял, что мир возможен только после вывода всех российских войск и возвращения всех захваченных территорий, включая Крым. В свою очередь, президент России Владимир Путин в июне назвал одним из условий мирных переговоров признание аннексии четырех регионов Украины.