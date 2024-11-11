Два российских беспилотника разбились на территории Молдовы 10 ноября, лишь по счастливой случайности не задев жилые дома, сообщили в правительстве республики. Глава МИД страны Михай Попшой заявил, что дроны были идентифицированы как устройства-приманки, предназначенные для введения в заблуждение украинских систем ПВО. По его словам, они вошли в воздушное пространство Молдовы и упали в северной части села Новые Борошены и южной части села Фарладаны. К счастью, никто не пострадал.

Михай Попшой осудил этот инцидент, назвав его «агрессивным вторжением», которое поставило под угрозу жизнь гражданских лиц. Он подтвердил, что Молдова выступает против продолжающегося конфликта России в Украине, подчеркнув поддержку Киева на фоне растущей напряженности в регионе.

Это не первый подобный инцидент. Молдова, которая граничит как с Украиной, так и с Румынией, являющейся членом НАТО, ранее сообщала об обломках российских беспилотников на фоне авиаударов по украинским объектам. В упавших 10 ноября российских дронах не было взрывчатых веществ, но этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности Молдовы.

В свою очередь, Минобороны РФ никак не комментировали удары беспилотников по Молдове. В сводке за 10 ноября ведомство сообщило, что военные России нанесли удары по военным объектам Украины, а также по энергетическим объектам и складам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Москва утверждает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.

В то же время Киев также усилил атаки беспилотников по России. 10 ноября более 30 украинских дронов атаковали Москву, что стало крупнейшим ударом по российский столице с начала конфликта в феврале 2022 года.