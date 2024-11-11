Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби отказался покинуть пост после публикации доклада о сокрытии Церковью Англии систематического насилия над более чем сотней мальчиков и молодых людей со стороны барристера Джона Смита.

Согласно документу, преступления Джона Смита могли быть раскрыты еще в 2013 году, если бы Уэлби способствовал полицейскому расследованию. Смит, обвиняемый в жестоком насилии над примерно 130 жертвами, скончался в Кейптауне в 2018 году во время расследования полиции Хэмпшира.

Три члена Генерального синода инициировали сбор подписей за отставку архиепископа. Среди требующих его ухода - известный радиоведущий преподобный Ричард Коулз: «Любой представитель власти, знавший о насильнике и не предпринявший должных мер, из-за чего насилие продолжалось, должен уйти в отставку».

Представитель Ламбетского дворца (лондонской резиденции архиепископа) заявил The Times: «Архиепископ вновь выражает ужас по поводу действий Смита и глубоко извиняется как за собственные ошибки и упущения, так и за злодеяния, сокрытие и насилие со стороны церкви в целом. У него не было никакой информации или подозрений об обвинениях до 2013 года. Поэтому, поразмыслив, он не намерен уходить в отставку».