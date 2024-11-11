Избранный президент США Дональд Трамп назначил Тома Хомана, бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), на пост руководителя пограничной безопасности страны с 20 января.

Согласно заявлению Трампа в социальных сетях, Хоман будет отвечать за «все границы страны, включая южную, северную, морскую и авиационную безопасность».

«В приоритете – угрозы общественной и национальной безопасности, поскольку они наиболее опасны для страны. Также необходимы проверки на рабочих местах», – обозначил Хоман приоритеты новой должности в интервью Fox News.

Вице-президент-избранник Джей Ди Вэнс ранее заявил, что новая администрация планирует депортировать около миллиона человек в год. Для этого будут мобилизованы различные правительственные агентства.

Правозащитники предупреждают, что масштабная депортация будет дорогостоящей и приведет к разделению семей и разрушению общин. Однако Хоман настаивает на исполнении судебных решений: «Если судья говорит, что вы должны вернуться домой, мы должны отправить их домой».