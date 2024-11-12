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Казахстан призвал к конкретным шагам для мира в Палестине
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде призвал мусульманские страны к конкретным шагам для мирного урегулирования конфликта в Палестине
Казахстан призвал к конкретным шагам для мира в Палестине
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу / Фото: Акорда / Others
12 ноября 2024 г.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие во внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, посвященном урегулированию палестинского вопроса и стабилизации ситуации в Ливане.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, в своем выступлении Нуртлеу призвал к активному участию ОИС в обеспечении мира в регионе, подчеркнув необходимость совместных действий для урегулирования текущих конфликтов.

Нуртлеу отметил, что международное сообщество не должно забывать о важной роли миротворческих миссий ООН, действующих на оккупированных Голанских высотах, в Ливане и других регионах. По его словам, нападения на миротворцев и дипломатические миссии являются серьезным нарушением международного права.

Министр также подчеркнул необходимость задействовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности и предложил поддержать инициативу по сбору финансовых средств для обеспечения продовольственной помощи палестинцам, пострадавшим от конфликта.

На полях саммита Нуртлеу провел встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и министрами иностранных дел ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко и Кыргызстан. На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

По итогам саммита ЛАГ-ОИС, состоявшегося 11 ноября, была принята резолюция и создана Министерская контактная группа по сектору Газа, задачей которой станет содействие прекращению боевых действий и защита палестинского населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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