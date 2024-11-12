Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

«Мы намерены углубить сотрудничество между Турцией и Казахстаном в области оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры, и продолжим работу над развитием отношений во всех сферах», — передает слова Эрдогана Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкий лидер также подчеркнул важность сохранения единой позиции тюркского мира в отношении действий Израиля в Палестине и Ливане.