ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган провел переговоры с лидером Казахстана
На полях климатического саммита COP29 в Баку лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и реакцию на действия Израиля
Президент Эрдоган провел переговоры с лидером Казахстана
Президент Эрдоган провел переговоры с лидером Казахстана / Others
12 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

«Мы намерены углубить сотрудничество между Турцией и Казахстаном в области оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры, и продолжим работу над развитием отношений во всех сферах», — передает слова Эрдогана Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкий лидер также подчеркнул важность сохранения единой позиции тюркского мира в отношении действий Израиля в Палестине и Ливане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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