Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как отметили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что «отношения между Турцией и Молдовой продолжат развиваться на основе стратегического партнерства».

Турецкий лидер также заявил, что «гуманитарный кризис в Палестине, где продолжается геноцид со стороны Израиля, достиг катастрофических масштабов, а ситуация в Ливане продолжает ухудшаться». Он подчеркнул, что Турция «продолжит делать все возможное для обеспечения спокойствия в регионе».