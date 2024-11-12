ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с коллегой из Молдовы
На полях климатического саммита в Баку лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Эрдоган встретился с коллегой из Молдовы
Майя Санду и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
12 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как отметили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что «отношения между Турцией и Молдовой продолжат развиваться на основе стратегического партнерства».

Турецкий лидер также заявил, что «гуманитарный кризис в Палестине, где продолжается геноцид со стороны Израиля, достиг катастрофических масштабов, а ситуация в Ливане продолжает ухудшаться». Он подчеркнул, что Турция «продолжит делать все возможное для обеспечения спокойствия в регионе».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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