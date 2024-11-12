Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), большинство граждан Украины выступают против территориальных уступок ради окончания войны. Исследование показало, что 58% респондентов не готовы рассматривать отказ от захваченных территорий, тогда как 32% допускают такую возможность ради завершения конфликта. Примечательно, что с мая этого года процент тех, кто против уступок, увеличился с 55% до 58%, а доля согласных осталась на том же уровне.

Некоторый процент граждан, поддерживающих мирное урегулирование, считает возможным отложить вопрос возвращения территорий на будущее. В институте подчеркнули, что согласие на мирное урегулирование не означает капитуляции или компромисса любой ценой.

КМИС также предложил участникам представить, что РФ сохраняет контроль над оккупированными территориями, включая Крым или Донбасс, без формального признания Украиной. Среди ответов респонденты могли выбрать «легкое» согласие, «сложное, но приемлемое» или полный отказ. Полный отказ от всех оккупированных территорий ради мира поддерживают только 30% украинцев, а от Крыма и Донбасса — по 46%. Легко на такие условия согласны лишь немногие: 4%, 7% и 7% респондентов соответственно. Полное неприятие территориальных уступок высказали 64%, 50% и 51% опрошенных.

Кроме того, участникам, категорически не согласным с уступками, был задан вопрос, изменится ли их позиция при условии вступления Украины в НАТО и получения надежных гарантий безопасности. В таком случае процент тех, кто допускает территориальные уступки, возрастает до 51% (по всем оккупированным территориям), а по отдельным регионам, таким как Крым и Донбасс, — до 65%. Тем не менее, даже с гарантией членства в НАТО, 42%, 30% и 30% респондентов, соответственно, остаются против любых уступок.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что нынешняя ситуация для Украины остается сложной: на востоке продолжаются боевые действия, а международная обстановка остается напряженной, особенно на фоне политических изменений в США после победы Дональда Трампа на выборах. В Киеве и Вашингтоне ожидают, кто войдет в команду Трампа и какую политику он будет проводить в отношении Украины.

По информации агентства Reuters, перспектива вступления Украины в НАТО, несмотря на обсуждения, выглядит все менее вероятной. Пресс-секретарь избранного президента США заявила, что Трамп намерен инициировать переговоры между Россией и Украиной сразу после инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.

Источники газеты The Washington Post сообщают, что Трамп якобы уже звонил Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости дальнейшей эскалации и намекнул на готовность обсуждать вопрос территорий, которые российские официальные лица называют «новыми регионами». В Кремле, однако, опровергли сам факт звонка и подтвердили, что у Путина нет конкретных планов на контакты с Трампом.