Йеменские хуситы объявили о нанесении ударов по американскому авианосцу и двум военным эсминцам в Красном и Аравийском морях. Этот шаг является ответом на атаки США, которые произошли ночью, и направлен на поддержку жителей Газы и Ливана, говорится в заявлении хуситов.

Группировка использовала беспилотники и крылатые ракеты для нанесения удара по кораблю USS Abraham Lincoln и «успешно достигла своих целей», говорится в заявлении. Помимо этого, добавляется в заявлении, в Красном море были атакованы два других американских эсминца.

Пентагон подтвердил, что йеменская группировка совершила несколько атак на два американских эсминца, пересекавших Баб-эль-Мандебский пролив. Согласно заявлению Пентагона, хуситы нацелили на американские корабли по меньшей мере восемь беспилотников, пять баллистических ракет и три крылатые ракеты.

Ранее во вторник поступило сообщение о множественных взрывах вблизи коммерческого судна, проходящего через Красное море, заявили в центре морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел примерно в 130 км к юго-западу от Ходейды, портового города, находящегося под контролем хуситов. Сообщений о пострадавших не поступало, и судно вернулось на прежний курс.