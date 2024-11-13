ПОЛИТИКА
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Трамп назначил телеведущего главой Пентагона
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны США
Трамп назначил телеведущего главой Пентагона
Пит Хегсет (слева) и Дональд Трамп, 2017 год / Фото: Reuters / Others
13 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру телеведущего Fox News и капитана запаса Национальной гвардии Пита Хегсета. В своем заявлении Трамп охарактеризовал 44-летнего Хегсета как «жесткого и умного человека», а также твердого приверженца политической концепции сторонников республиканца «Америка прежде всего» (America First). Трамп добавил, что в этом назначении враги страны увидят сигнал о возвращении мощи американских военных.

По словам избранного президента, его выбор во многом был вдохновлен книгой Хегсета «Война с нашими воинами», где автор рассуждает, как леворадикальные идеи подрывают боеспособность армии, и призывает к восстановлению военной культуры, основанной на профессионализме и ответственности.

Назначение Хегсета стало неожиданностью для некоторых советников Трампа, которые рассматривали более опытных в военной сфере кандидатов. Источники CNN отмечают, что первоначально фаворитами на должность министра были сенатор Джони Эрнст, председатель Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс и бывший конгрессмен и офицер Нацгвардии Тулси Габбард. Однако Трамп предпочел давно знакомого Хегсета.

На данный момент Хегсет является соведущим «Fox & Friends Weekend» и известен как активный сторонник Трампа. Ранее его рассматривали для должности главы Министерства по делам ветеранов. Хегсет также известен боевым опытом в Ираке, Афганистане и службой в Гуантанамо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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