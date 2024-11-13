В Киеве всерьез рассматривают возможный сценарий прекращения огня и отмены военного положения 20 января 2025 года, что совпадает с инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. В этом случае ожидается, что президентские выборы в Украине могут быть проведены уже в мае 2025 года. Об этом со ссылкой на источники в украинской власти сообщает газета The Economist.

Согласно собеседникам издания, официальных подготовок к выборам пока нет, и Офис президента Украины отрицает, что такие действия ведутся. Однако The Economist указывает на признаки обратного: формируются региональные штабы, идет работа по составлению списков кандидатов. Политические источники газеты предполагают, что в украинской элите существует мнение о необходимости выборов, но представители оппозиции опасаются высказываться публично из-за возможной жесткой реакции со стороны администрации Владимира Зеленского.

По информации The Economist, закрытые правительственные опросы показывают, что если бы выборы состоялись в ближайшие дни, Зеленский бы, скорее всего, уступил своему потенциальному оппоненту, послу Украины в Великобритании и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Сам Залужный никогда напрямую не заявлял о своих политических амбициях, однако в украинском обществе все громче звучат призывы к его участию в выборах. Зеленский, по мнению источников, мог бы укрепить свой статус, оставив должность президента, сохранив за собой репутацию лидера, который смог объединить страну во время войны. Однако это решение сопряжено с риском, что Зеленский может быть ассоциирован с негативными последствиями войны, если развитие конфликта не принесет успеха Украине.

Приход к власти Дональда Трампа вызывает обеспокоенность в Киеве. В украинском руководстве опасаются, что соглашение на условиях нового президента США может оказаться неприемлемым, так как его предполагаемый план по прекращению российско-украинской войны исключает членство Украины в НАТО и предлагает оставить России контроль над 18% украинской территории.