Израильский министр финансов Бецалель Смотрич, известный своими ультраправыми взглядами, отменил визит в Париж, где на этой неделе он должен был принять участие в произраильском мероприятии. Пресс-секретарь министра заявил агентству AFP, что «визит в Париж не планируется», ответив на вопросы о поездке. Несмотря на отмену, организаторы не исключили виртуального участия министра в мероприятии.

Смотрич значился среди гостей гала-вечера фонда «Израиль навсегда», который состоится в среду. Организаторы мероприятия — ультраправые активисты — рассчитывают привлечь внимание к поддержке Израиля. Впрочем, некоторые французские профсоюзы, партии и ассоциации пытались отменить событие, поскольку приезд министра, известного своим заявлением о готовности аннексировать израильские поселения на Западном берегу к 2025 году, усилил напряжение.

Ожидаемое прибытие Смотрича вызвало опасения французских властей в связи с недавними беспорядками во время футбольного матча в Амстердаме между клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», а также предстоящей игрой между сборными Франции и Израиля, которая также расценивается как мероприятие высокого риска.

Кроме того, в дипломатических кругах возросло напряжение из-за недавнего инцидента в Восточном Иерусалиме. Во время визита французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро в церковь Патер Ностер на территорию, находящуюся под управлением Франции, проникли вооруженные израильские силовики и задержали сотрудников МИД, что вызвало резкий протест французской стороны. В ведомстве выразили недовольство и вызвали израильского посла для объяснений, потребовав, чтобы подобные инциденты не повторялись впредь.

В ответ израильская сторона подчеркнула, что процедуры были согласованы заранее и что вмешательство полиции было вызвано отказом двоих французских охранников назвать свои имена. Французские источники в дипломатических кругах сочли это заявление «ложным», заявив, что сотрудники были дипломатами, и их статус был очевиден.