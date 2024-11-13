Республиканцы в Сенате США избрали Джона Тьюна своим новым лидером на следующий год, отвергнув публичную кампанию давления со стороны сторонников избранного президента Дональда Трампа, которые продвигали его более лояльного союзника.

63-летний сенатор от Южной Дакоты, известный как опытный законодатель и умеренный институционалист, победил в голосовании со счетом 29-24, обойдя сенатора Джона Корнина из Техаса. Рик Скотт из Флориды, близкий соратник Трампа, поддержанный такими влиятельными фигурами, как миллиардер Илон Маск и консервативный комментатор Шон Хэннити, выбыл в первом раунде голосования.

«Республиканская команда едина в поддержке повестки президента Трампа, и наша работа начинается сегодня», — заявил Тьюн после избрания.

Тьюн, занимающий сейчас второй по значимости пост среди республиканцев в Сенате, сменит 82-летнего Митча Макконнелла, самого долгослужащего партийного лидера в истории Сената. Его победа рассматривается как знак того, что Сенат может сохранить определенную степень независимости от Трампа в следующем году, когда республиканцы будут контролировать Белый дом и, возможно, обе палаты Конгресса.

Голосование состоялось в день встречи Трампа с действующим президентом-демократом Джо Байденом в Белом доме, где оба лидера пообещали обеспечить плавную передачу власти в январе.