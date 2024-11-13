Сотрудник ЦРУ Асиф Уильям Рахман, имевший доступ к совершенно секретной информации, арестован ФБР в Камбодже. По данным The New York Times, в четверг он предстанет перед судом на острове Гуам.

Рахман обвиняется в утечке двух разведывательных документов, которые появились в Telegram в октябре прошлого года. Материалы содержали детальную информацию о подготовке Израиля к удару по Ирану, включая анализ спутниковых снимков от Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) и данные американских спутников-шпионов и Агентства национальной безопасности.

В середине октября документы с грифом «совершенно секретно» были опубликованы в закрытой группе мессенджера с 7000 участников, после чего получили более широкое распространение. По мнению аналитиков, утечка могла быть организована с целью задержать или сорвать ответные действия Израиля на иранские ракетные удары.

ФБР 22 октября официально подтвердило начало расследования по факту утечки секретной информации. По данным источников The Times, публикация этих материалов вынудила Израиль отложить планировавшуюся атаку на Иран.

Напомним, 1 апреля 2024 года израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, столице Сирии. В результате атаки погибли 16 человек, в том числе бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и семь других офицеров Революционной гвардии. Генерал Захеди занимал должность старшего командира подразделения «Кудс». После этого инцидента страны обменялись серией ответных ударов, что поставило регион на грань полномасштабной войны.

Последним витком в этой серии стали израильские удары по военным объектам Ирана в конце октября, в том числе по заводам по производству ракет и комплексам противовоздушной обороны.