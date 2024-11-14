Союзники Украины среди европейских стран все чаще обсуждают варианты урегулирования конфликта Москвы и Киева через переговоры, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, лидеры Евросоюза надеются, что новая администрация Дональда Трампа сможет убедить руководство РФ вернуться за стол переговоров. Однако среди союзников растет беспокойство, что при таком сценарии Украина может оказаться в уязвимой позиции, рискуя потерять часть помощи США.

Европейские страны уже начали обсуждать, как сохранить финансовую и военную поддержку Украины, если Вашингтон все же решит «‎выйти из игры» и урезать бюджет для Киева‎. Этому вопросу и была посвящена встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством НАТО и ЕС в Брюсселе 13 ноября, отмечает WP.

В ходе однодневного визита Блинкен провел переговоры с главой НАТО Марком Рютте, представителем внешней политики ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Стороны обсудили, как сохранить поддержку Киева на фоне возможных перемен в политике США после инаугурации Трампа.

Республиканец ранее не раз заявлял, что мог бы завершить конфликт «всего за один день», не раскрывая деталей. СМИ отмечают, что Трамп предположительно потребует от Украины территориальных уступок. Однако его новый советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что возможное давление будет направлено и на президента РФ Владимира Путина.

Ситуация осложняется положением дел на линии фронта: Россия продвигается на востоке, практически полностью заняв всю Луганскую область (уже оккупированы более 90% региона) и большую часть Донецкой области.

Западные союзники Украины также намерены обсудить мирное урегулирование российско-украинской войны с Китаем, чтобы тот оказал влияние на президента Путина, отмечает агентство Bloomberg. Лидеры ЕС и Китая встретятся на саммите G20 в Бразилии 18-20 ноября.