ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Как быстро Украина создаст ядерную бомбу?
Киев может собрать собственную боеголовку за пару месяцев, если новая администрация Трампа решит сократить помощь, сообщают СМИ
Как быстро Украина создаст ядерную бомбу?
фото: Reuters / Reuters
14 ноября 2024 г.

Украина может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку, пишет со ссылкой на источники британская The Times.

Газета получила доступ к меморандуму, подготовленному для Министерства обороны Украины. В нем говорится, что Киев может разработать базовое оружие на основе плутония, подобное бомбе «Толстяк», которую США использовали в 1945 году.

Авторы отчета уточняют: все необходимое для создания боеголовки у Киева уже фактически есть: Украина может использовать отработанное топливо из своих действующих ядерных реакторов для производства необходимого плутония.

Анализ Times показал, что у Украины есть примерно 7 тонн плутония — этого достаточно для создания тактического арсенала. При этом авторы уточняют, что у Киева банально нет денег для строительства крупномасштабных установок по обогащению урана. Однако страна может обойтись и плутонием со своих АЭС.

Киевские ученые-ядерщики отмечают, что главное в оружии — не его количество, а произведенный эффект. По словам Алексея Ижака, главы Национального института стратегических исследований Украины, даже простейшее ядерное устройство может эффективно поразить российские авиабазы или военно-промышленные центры. Его мощность будет составлять лишь часть от заряда оригинальной бомбы «Толстяк», сброшенной на Хиросиму.

Разговоры о ядерных амбициях Киева появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране понадобится ядерное оружие, если ее не пустят в НАТО.

Позже политик пояснил, что реальных планов у Киева на этот счет нет. Зеленский подчеркнул, что считает провальным и ошибочным Будапештский меморандум 1994 года — по нему Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России.

13 ноября Министерство иностранных дел Украины категорически опровергло наличие у страны ядерных амбиций. Представитель министерства Георгий Тихий подтвердил приверженность Киева Договору о нераспространении ядерного оружия. Тихий подчеркнул: Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и обеспечивает прозрачность всей ядерной деятельности.

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