С 1 декабря Россия запустит пилотный проект по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в страну. 13 ноября законопроект подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, закон направлен на усиление безопасности российских границ. У въезжающих будут собирать отпечатки пальцев и данные для распознавания лиц.

Мишустин уточнил: это пилотный проект, он будет действовать не во всех точках въезда — пока к программе подключились только аэропорты Москвы и КПП «Маштаково» на границе Оренбургской области и Казахстана. Если эксперимент окажется успешным, власти могут распространить биометрические проверки по всей России, отметил премьер.

Проект будет реализован в два этапа. На начальном этапе у иностранцев будут собирать биометрические данные прямо на КПП и погранпунктах. Этот этап продлится до июня 2026 года.

Второй этап, начиная с июня 2025 года, позволит иностранным гражданам, путешествующим без визы, заранее предоставлять биометрические данные через специальное мобильное приложение. Это ускорит проверки и упростит въезд, уточнил Мишустин.

При этом не все иностранцы будут обязаны сдавать биометрию. Отпечатки не потребуют от граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и аккредитованных членов международных организаций (например, ООН, ЮНЕСКО, БРИКС и др.)

В дополнение к этому правительство России усиливает контроль над продажей SIM-карт иностранным гражданам.

В сентябре власти предложили внести поправки к российскому законодательству о телекоммуникациях. К марту 2025 года иностранцы должны будут регистрировать биометрические данные для получения или сохранения сим-карт.

Кабмин рассматривает биометрическую регистрацию как меру по предотвращению мошенничества и несанкционированных действий. Критики, однако, указывают на возможные бюрократические задержки — иностранные заявители должны сначала получить номера индивидуальных страховых счетов, а это небыстрый процесс.