Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), крупнейшая в США мусульманская группа по защите гражданских прав, назвала президента Джо Байдена «военным преступником». Это стало ответом на решение Белого дома продолжить поставки оружия в Израиль.

Заявление CAIR последовало после того, как Тель-Авив не выполнил установленный США крайний срок по улучшению доступа к гуманитарной помощи в Газе. Однако Госдеп и Белый дом заявили, что Израиль обеспечил «‎необходимый минимум»‎ в поставках помощи. Потому Вашингтон не будет вводить оружейное эмбарго против израильтян.

«Сознательное финансирование военных преступлений в нарушение законов США и международного права делает вас военным преступником», — говорится в обращении CAIR к Байдену.

Организация также подчеркнула: премьер-министр Биньямин Нетаньяху не выполнил требования США облегчить гуманитарный кризис в Газе. По оценке ООН и международных правозащитных организаций, Израиль использует голод в качестве оружия, обрекая более 2,3 млн жителей Газы на голодную смерть. Особенно критическая ситуация сложилась на севере сектора — Израиль с середины октября ввел тотальную осаду северных районов. В ловушке оказались более 400 тыс. палестинцев, которые не могут покинуть эти территории.

13 октября официальные лица США направили Израилю письмо с призывом ежедневно пропускать в Газу не менее 350 грузовиков с гуманитарной помощью и воздерживаться от применения закона, запрещающего деятельность БАПОР. Однако Тель-Авив не только отказался выполнить это требование — он еще больше сократил поставки помощи. Теперь в Газу въезжает менее 50 грузовиков в день. Кроме того, Кнессет Израиля запретил деятельность БАПОР — запрет вступит в силу в январе.

Решение Байдена закрыть глаза на военные преступления Израиля дорого обошлось демократам. Мусульманские избиратели в Мичигане, Миссури и других колеблющихся штатах предпочли не выбрать ни одного из кандидатов, нежели отдать голоса демократам, которые поддержали Израиль.