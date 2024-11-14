Северо-Западный университет Катара с ноября запустил курс, посвященный турецким сериалам. Курс получил название «Глобальное влияние турецких телевизионных драм». Студенты изучат культурное значение и истории успеха этих сериалов, которые завоевали популярность у зрителей почти 170 стран. Их общая аудитория насчитывает более 700 млн человек по всему миру.

Курс, который ведет Ясемин Челиккол, посвящен вопросу, почему турецкие сериалы привлекают разнообразную аудиторию и находят отклик у жителей стольких стран. С помощью научных материалов и дискуссий студенты исследуют, как турецкое телевидение функционирует как своего рода формат мягкой силы и заполняет культурные ниши в разных регионах.

Челиккол подчеркивает, как социально-политические темы и увлекательные сюжеты создают прочные связи со зрителями.

Турецкие сериалы стали особенно популярными на Ближнем Востоке, Балканах и даже в Латинской Америке. Такие сериалы, как «Gümüş» (известный как «Серебро» в российском переводе и «‎Нур» в арабском‎), стали первопроходцами популярности на Ближнем Востоке, в то время как «Binbir Gece» («Тысяча и одна ночь») стал хитом на Балканах, а «Fatmagul'un Sucu Ne?» («В чем вина Фатмагуль?») добился успеха в Латинской Америке. Эти сериалы часто опираются на общие исторические и культурные элементы, создавая ощущение близости со зрителями.

Среди русскоязычной аудитории наиболее известные турецкие сериалы (и наиболее просматриваемые) — «‎Золотой век»‎, «Бахар‎»‎, «‎Зимородок»‎ и др.

Помимо развлечения, турецкие сериалы укрепляют глобальный имидж Турции, особенно среди мусульманских зрителей в Пакистане, Газе и среди уйгуров, которым нравятся благородные образы мусульманских героев в таких сериалах, как «Dirilis Ertugrul» («Возрождение: Эртугрул»). Популярность этих сериалов также способствовала развитию туризма: поклонники стекаются в Турцию, чтобы посетить места съемок и исторические места.

Это влияние распространяется и на турецкие товары, поскольку зрители за рубежом все чаще ищут турецкие продукты и стили, представленные в их любимых сериалах. Кроме того, некоторые семьи даже начали изучать турецкий язык, что еще больше укрепило их связь с этими сериалами.