Избранный президент США Дональд Трамп позиционирует себя как мастер сделок, способный использовать теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине и снижения напряженности между крупнейшими ядерными державами. Однако этот образ противоречит опыту их взаимодействия и новым геополитическим реалиям, пишет газета The Wall Street Journal.

В первый срок Трампа стороны не смогли достичь договоренностей ни по контролю над вооружениями, ни по Украине, а разрыв между странами только увеличился после его ухода с поста президента. Хотя российский лидер тепло отзывался о Трампе после его избрания, назвав его «мужественным» на прошлой неделе, Кремль опроверг сообщения The Washington Post о телефонном разговоре между лидерами.

Кроме того, Кремль пока не испытывает каких-либо надежд на устранение проблем в отношениях с США в отношении новой администрации Дональда Трампа, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, прогнозы относительно разрешения визовых проблем российских дипломатов в ООН после прихода к власти Трампа преждевременны.

«Первое: пока рано говорить о надеждах [в устранении проблем]. Второе: контактов пока не было, и, соответственно, пока это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о возможности поднятия этой темы президентом России Владимиром Путиным, Песков подчеркнул, что «повестка вопросов-раздражителей очень обширна» и было бы некорректно выделять какой-либо из них как приоритетный.

По словам Курта Волкера, бывшего посла при НАТО при Трампе, теплые слова избранного президента в адрес Путина маскируют его меркантильную тактику переговоров с мировыми лидерами: «Он избегает демонизировать собеседника, потому что хочет заключить сделку».

«Путин может не возражать против более активных дипломатических контактов, но это не обязательно приведет к изменению его поведения, — отметил бывший американский дипломат в России. — Он считает, что довольно успешно действует на поле боя».

Дальше издание WSJ объясняет, почему для Москвы радость от избрания Трампа может быть преждевременной. Как считает газета, назначение конгрессмена Майка Уолца, ветерана спецназа «Зеленые береты», на пост советника по национальной безопасности может стать для Путина палкой о двух концах. С одной стороны, законодатель критиковал масштабы американской помощи Украине и призывал Европу делать больше. Однако он также предупредил, что Вашингтон может снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине, потенциально позволив Киеву наносить удары глубже по российской территории, если Путин не сядет за стол переговоров.

Кроме того, Трамп пообещал стимулировать нефтедобычу в США, что приведет к избытку предложения на мировом рынке нефти — жизненно важному источнику доходов для российской экономики, уже пострадавшей от масштабных западных санкций. Военная экономика Кремля демонстрирует признаки перегрева из-за нехватки рабочей силы.

Трамп также намерен усилить давление на Северную Корею, ставшую стратегическим союзником Москвы во время войны в Украине, поставляя миллионы артиллерийских снарядов и, в последнее время, войска вблизи линии фронта на западе России.

Избранный президент также пригрозил привлечь к прямой ответственности Иран, еще одного союзника Кремля, поставляющего ему беспилотники. Трамп намерен укрепить связи с Израилем, который заявил, что в недавнем ударе ослабил систему противовоздушной обороны Ирана и повредил его ракетные производства.