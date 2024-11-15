Роскомнадзор проведет очередные учения по изоляции Рунета в декабре. Информацию об этом подтвердил Центробанк в письме подконтрольным компаниям. Источники, включая «Коммерсантъ», сообщили о рассылке от регулятора 13 ноября.

Согласно письму Центробанка, учения предполагают отключение доступа к зарубежному интернету на территории отдельных российских регионов.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили «Коммерсанту», что такие проверки проводятся ежегодно и не влияют на пользователей. Основная цель — проверить готовность Рунета обеспечить доступ к ключевым сервисам в условиях внешнего вмешательства.

Учения должны выявить, насколько эффективно работает замещающая инфраструктура. Также проверят системы, которые зависят от зарубежных сервисов, библиотек и ресурсов. Это позволит оценить устойчивость российского интернета в условиях возможного отключения от глобальной сети.

Проведение таких учений прописано в законе об изоляции Рунета, принятом в 2019 году. Минимальная частота — раз в год. Ранее подобные мероприятия проходили в 2019, 2021 и 2023 годах. В начале 2024 года в России зафиксировали несколько крупных сбоев в интернете, которые связали с такими учениями.