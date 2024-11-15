Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо выступил с новой инициативой по ограничению ношения мусульманских головных платков. В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «Я считаю, что хиджаб - это маркер принижения статуса женщины» и «победа исламизма».

«Что касается сопровождающих школьников, есть школа внутри стен, где хиджаб запрещен, и школа за пределами стен. Я считаю, что хиджаб должен быть запрещен и во внешкольных мероприятиях», — подчеркнул министр.

Ретайо также выступил за запрет ношения хиджаба на спортивных соревнованиях, аргументируя это тем, что «все религиозные, политические или профсоюзные символы противоречат объединяющим нас спортивным ценностям».

«Тем, кто поддерживает ношение хиджаба как просто знак свободы, я предлагаю поехать в Иран. Почему там молодые женщины умирают именно за свободу снять платок?», — заявил министр.

2 октября на заседании Комиссии по законодательству Национального собрания Ретайо осудил «очень навязчивый политический ислам» и заявил о намерении перейти «от борьбы с сепаратизмом к борьбе с политическим исламом». Министр планирует запросить подробный отчет у Главного управления внутренней безопасности (DGSI) и обнародовать его несекретную часть.

По данным Коллектива против исламофобии в Европе (CCIE), из 527 исламофобских актов, зарегистрированных в 2022 году, 80% были направлены против мусульманок в хиджабах. Споры вокруг исламофобии, регулярно возникающие с 2004 года, часто касаются одежды мусульманских женщин: традиционного хиджаба, никаба, буркини, абайи, а также их участия в школьных мероприятиях.