ПОЛИТИКА
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Штурм парламента в Абхазии
В Сухуми протестующие против инвестиционного соглашения с Россией прорвались на территорию парламента
Штурм парламента в Абхазии
Фото: скриншот видео / Others
15 ноября 2024 г.

В Сухуми тысячи протестующих вышли на акцию против инвестиционного соглашения с Россией. Митингующие снесли забор у здания парламента и проникли на его территорию.

В этот день депутаты планировали рассмотреть проект соглашения между Сухуми и Москвой. Однако сессия не состоялась, поскольку парламент не утвердил повестку дня.

Перед началом заседания лидер оппозиции Адгур Ардзинба призвал власти отложить все спорные вопросы до президентских выборов. Он также потребовал провести заседание парламента, чтобы проголосовать против соглашения.

На месте акции произошли столкновения. Протестующие забросали полицию яйцами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ. По сообщениям СМИ, в толпе раздавались звуки, похожие на выстрелы. Видео с места событий показывает, как дымовые шашки, брошенные полицией, летят обратно в сторону силовиков.

Местные издания оценивают численность митингующих в 2500 человек. Протестующие полностью окружили комплекс правительственных зданий. Через главу Госслужбы безопасности оппозиция передала свои требования властям.

Причиной конфликта стало соглашение, которое позволяет российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории непризнанной республики. Документ был подписан в октябре 2024 года и требует ратификации для вступления в силу. Власти называют его стимулом для экономики. Противники считают, что соглашение угрожает интересам Абхазии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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