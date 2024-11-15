Государственная авиационная служба Украины изучает возможность частичного возобновления гражданского авиасообщения, сообщает Reuters. Ведомство рассматривает поэтапное открытие воздушного пространства «при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня и внедрения дополнительных мер безопасности».

По словам старшего партнера страховой компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, Украина уже около года ведет переговоры с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями. «Если регуляторы признают это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по восстановлению», — отметил Эллисон, указывая на возможный запуск в 2025 году.

Первым городом с работающим аэропортом может стать Львов. Область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами. Местный аэропорт имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час.

Marsh McLennan помогает украинскому правительству разработать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации. В обсуждениях участвуют как национальные перевозчики, так и лоукостеры. Компания уже имеет опыт страхования судов в черноморском коридоре.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство 24 февраля 2022 года — в день начала российского вторжения — из соображений безопасности.