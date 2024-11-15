Избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны 44-летнего ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета, известного своими радикальными взглядами на ислам и политику разнообразия в вооруженных силах, передает Washington Post.

В своей книге «Американский крестовый поход» (2020) Хегсет утверждает, что «ислам не является религией мира и никогда ею не был». По его словам, «все современные мусульманские страны являются формально или фактически закрытыми зонами для практикующих христиан и евреев».

Без каких-либо доказательств Хегсет заявляет, что 25% всех мусульман в мире составляют исламисты, чья миссия — заставить остальной мир подчиниться или быть уничтоженным. Он утверждает, что исламисты якобы планируют «завоевать» Европу и Америку демографически, культурно и политически, «заполнив Запад как можно большим количеством мусульман».

«Наш момент похож на XI век. Мы не хотим сражаться, но, как наши собратья-христиане тысячу лет назад, мы должны», — пишет Хегсет, призывая «вооружаться — метафорически, интеллектуально, физически».

Хегсет утверждает, что Израиль и США являются основой западной цивилизации и что судьба Америки неразрывно связана с иудео-христианской историей. «Если вы не понимаете значение Израиля и почему он является основой всей Западной цивилизации вместе с США в лице ее величайшего олицетворения, значит вы не знаете историю. Судьба Америки неразрывно связана с иудео-христианской историей и Израилем. Вы можете любить Америку, не любя Израиль, но это говорит о вашем незнании Библии и Западной цивилизации. Если вы собрались в крестовый поход, вы должны знать суть вашей миссии», — пишет он.

Кроме исламофобских высказываний, будущий глава Пентагона также выступает против женщин в боевых подразделениях и политики поддержки трансгендеров в армии. «Мужчины, извините, биологически сильнее, быстрее и крупнее. Осмелюсь сказать, физически превосходят [женщин]», — написал он в своей последней книге «Война с воинами» (2023).

В его книге 2024 года Хегсет также критически высказывается о генерале Чарльзе К. Брауне-младшем и политике разнообразия в военном руководстве. Хегсет называет «расистским» и «незаконным» меморандум, подписанный генералом Брауном (первым афроамериканцем на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов) для увеличения разнообразия среди офицерского состава.

«Можете не сомневаться: чернокожие военнослужащие на всех уровнях будут продвигаться по службе просто из-за своей расы. Некоторые будут квалифицированными, некоторые — нет», — пишет он.

На прошлой неделе в подкасте Хегсет призвал Трампа уволить Брауна и других офицеров, участвующих в инициативах по обеспечению разнообразия.

При этом он пытается смягчить свою позицию утверждением: «Сильные, умелые, преданные мужчины бывают всех форм, размеров и цветов. Мужчинам плевать, какого цвета твоя кожа, если ты выполняешь работу».

Все эти взгляды будут тщательно изучены законодателями в ходе процесса утверждения его кандидатуры в Сенате на пост, предполагающий руководство более чем 3 млн военных и гражданских служащих и бюджетом 850 млрд долларов.