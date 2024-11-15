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Второй пошел: в мире расширяется бойкот соцсети Маска
Немецкий футбольный клуб «Санкт-Паули» назвал платформу Илона Маска «машиной ненависти» и перешел на Bluesky, опасаясь влияния соцсети на предстоящие выборы в ФРГ
Второй пошел: в мире расширяется бойкот соцсети Маска
Болельщики «Санкт-Паули» / Фото: Reuters / Others
15 ноября 2024 г.

Футбольный клуб «Санкт-Паули» стал первым крупным спортивным клубом, покинувшим социальную сеть X (бывший Twitter). Немецкая команда назвала платформу «машиной ненависти» и выразила обеспокоенность ее возможным влиянием на исход предстоящих выборов в Германии.

«Маск превратил X в машину ненависти», — говорится в заявлении клуба, призвавшего своих болельщиков перейти на альтернативную платформу Bluesky, чья аудитория выросла примерно на 750 000 пользователей за последние сутки.

«После своей победы на выборах Дональд Трамп назначил Маска главой нового правительственного департамента. Маск был крупным спонсором кампании Трампа и использовал X в этих целях», — отметил клуб, выразив опасение, что платформа может «манипулировать общественным дискурсом» во время предвыборной кампании в Германии.

Решение клуба связано с усилением контроля за ролью X в распространении языка ненависти, ультраправых теорий заговора и расизма после победы Трампа на выборах. У клуба более 250 000 подписчиков в X, при этом старые публикации останутся доступными «в исторических целях».

Ранее газета The Guardian также объявила о прекращении публикаций в X через официальные аккаунты из-за обилия «тревожного контента» на платформе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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