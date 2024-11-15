ПОЛИТИКА
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В Шри-Ланке победили марксисты
На парламентских выборах в Шри-Ланке победу одержала социалистическая партия недавно избранного президента
В Шри-Ланке победили марксисты
Анура Кумара Диссанайке / Фото: Reuters / Others
15 ноября 2024 г.

На выборах в парламент Шри-Ланки партия нового президента Ануры Кумара Диссанайке, ориентированная на марксизм, одержала убедительную победу, получив 123 из 225 мест.

Диссанайке был избран президентом 21 сентября, получив 42% голосов, что вызвало сомнения в перспективах его партии на выборах. Однако результаты голосования показали значительный рост поддержки всего через два месяца после его назначения.

Это событие произошло на фоне глубокого экономического кризиса, в котором страна оказалась после дефолта по внешнему долгу в 2022 году.

Альянс Диссанайке, Национальная сила народа (NPP), неожиданно выиграла в округе Джаффна, который традиционно считался оплотом этнических тамильских партий. Их поражение указывает на изменение настроений среди тамильцев, которые долгое время относились с недовериям к политикам из числа сингальцев.

Выборы проходят в критический момент для Шри-Ланки, которая пытается восстановиться после экономического кризиса. Страна находится в процессе реализации программы поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Диссанайке заявлял, что намерен пересмотреть условия соглашения, подписанного его предшественником, но позднее изменил свою позицию и заявил о готовности следовать изначальному документу.

Экономический кризис в Шри-Ланке наступил вслед за пандемией COVID-19, которая сильно ударило по туристической отрасли. В результате резкого сокращения налогов в 2019 году казна опустела именно тогда, когда начался экономический спад.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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