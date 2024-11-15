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Австрия отключилась от российского газа
«Газпром» уведомил австрийскую компанию OMV о прекращении поставок газа с этой субботы
Австрия отключилась от российского газа
Фото: Reuters / Others
15 ноября 2024 г.

Австрийская компания OMV объявила, что с субботы российский «Газпром» прекратит поставки газа. Это решение стало следствием отказа OMV платить €230 млн за поставки газа для австрийского подразделения, чтобы компенсировать присужденные ей в арбитраже средства.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна готова к такому развитию событий. «Наши газовые хранилища полностью заполнены, а поставки нероссийского газа обеспечат стабильное энергоснабжение. Никто в Австрии этой зимой не останется без тепла», - подчеркнул он. Нехаммер также отметил, что Австрию «не получится шантажировать», так как страна активно переходит на альтернативные источники топлива.

Австрия, еще со времен СССР зависимая от российского газа (в декабре 2023 года на его долю приходилось до 98 % поставок), теперь ищет пути сокращения этой зависимости. Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер сообщила о запуске комиссии, которая изучит возможность выхода из многолетнего контракта с «Газпромом». Контракт, подписанный в 2018 году, предусматривает обязательства по оплате газа вне зависимости от его поставок и рассчитан до 2040 года.

Прекращение импорта из России происходит на фоне решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, что вынуждает Австрию, Словакию и Венгрию - основных потребителей газа из РФ - ускоренно искать новые маршруты поставок. Сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки из других стран Европы становятся основными альтернативами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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