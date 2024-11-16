Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что готов покинуть свой пост, если протестующие освободят правительственные здания. Об этом он сообщил на встрече с местными жителями в селе Тамыше.

Бжания уточнил, что намерен участвовать в новых выборах, если они состоятся.

Протесты начались 15 ноября из-за инвестиционного соглашения с Россией, которое позволяет российским компаниям реализовывать свои проекты на территории Абхазии. Демонстранты снесли забор у здания парламента, проникли на территорию и начали штурм правительственного комплекса, где также находится администрация президента.

Во время столкновений протестующие забросали полицию яйцами и бутылками. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

Оппозиция требует отставки Бжании, вице-президента и премьер-министра. Координационный совет по выходу из кризиса предложил назначить исполняющим обязанности президента спикера парламента Лашу Ашубу до проведения выборов.

Депутаты должны были обсудить соглашение с Россией 15 ноября, однако парламент не утвердил повестку, и заседание отменили. Соглашение, подписанное в октябре 2024 года, требует ратификации.

Противники документа называют его угрозой интересам Абхазии, тогда как власти считают его стимулом для экономики.