Минобороны России сообщило о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области. По данным ведомства, Макаровка была взята подразделениями группировки войск «Восток», а Ленинское — подразделениями группировки «Центр».

В министерстве также заявили о нанесении авиацией, артиллерией и ракетными войсками ударов по военной инфраструктуре Украины. В сообщении указано, что атаки были направлены на энергетические объекты, военные аэродромы, производственные цеха и места хранения беспилотников.

Кроме того, российские войска поразили 165 районов скопления личного состава и техники ВСУ.

Минобороны РФ также отчиталось о сбитии четырех снарядов HIMARS и 102 беспилотников, произведенных в Украине.

Украина пока не прокомментировала заявления российского ведомства.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.