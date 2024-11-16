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Удары по Украине и захват позиций
Минобороны России заявило захвате двух населенных пунктов в Донецкой области и нанесении ударов по военным объектам Украины
Удары по Украине и захват позиций
Минобороны РФ заявило захвате двух населенных пунктов / Фото: Reuters
16 ноября 2024 г.

Минобороны России сообщило о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области. По данным ведомства, Макаровка была взята подразделениями группировки войск «Восток», а Ленинское — подразделениями группировки «Центр».

В министерстве также заявили о нанесении авиацией, артиллерией и ракетными войсками ударов по военной инфраструктуре Украины. В сообщении указано, что атаки были направлены на энергетические объекты, военные аэродромы, производственные цеха и места хранения беспилотников.

Кроме того, российские войска поразили 165 районов скопления личного состава и техники ВСУ.

Минобороны РФ также отчиталось о сбитии четырех снарядов HIMARS и 102 беспилотников, произведенных в Украине.

Украина пока не прокомментировала заявления российского ведомства.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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