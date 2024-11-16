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Президент Израиля отказался от поездки в Азербайджан
Ицхак Герцог не поедет на климатическую конференцию COP29 в Баку из-за опасений за безопасность на фоне продолжающейся войны в секторе Газа
Президент Израиля отказался от поездки в Азербайджан
Ицхак Герцог / Фото: Reuters / Others
16 ноября 2024 г.

Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свое участие в конференции по изменению климата COP29 в столице Азербайджана из соображений безопасности, сообщила в субботу его канцелярия.

«В свете оценки ситуации с безопасностью и из-за соответствующих опасений президент Герцог решил отменить свою поездку в Азербайджан для участия в климатическом саммите», — говорится в заявлении, процитированном израильским телеканалом 12.

В заявлении не уточняются конкретные причины опасений, однако продолжающаяся 13 месяцев война Израиля в секторе Газа, унесшая жизни почти 44 000 человек, большинство из которых женщины и дети, существенно подорвала репутацию еврейского государства в глазах международной общественности: подавляющее большинство стран мира решительно выступают против войны.

Планировалось, что Герцог примет участие в международном саммите наряду с лидерами со всего мира. Его визит в Азербайджан, граничащий с Ираном, должен был быть коротким и продлиться всего несколько часов.

Согласно сообщению израильской газеты Jerusalem Post, президент должен был участвовать в климатической конференции COP29 20 ноября. Конференция проходит в Баку с 11 по 22 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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