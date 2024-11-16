Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свое участие в конференции по изменению климата COP29 в столице Азербайджана из соображений безопасности, сообщила в субботу его канцелярия.

«В свете оценки ситуации с безопасностью и из-за соответствующих опасений президент Герцог решил отменить свою поездку в Азербайджан для участия в климатическом саммите», — говорится в заявлении, процитированном израильским телеканалом 12.

В заявлении не уточняются конкретные причины опасений, однако продолжающаяся 13 месяцев война Израиля в секторе Газа, унесшая жизни почти 44 000 человек, большинство из которых женщины и дети, существенно подорвала репутацию еврейского государства в глазах международной общественности: подавляющее большинство стран мира решительно выступают против войны.

Планировалось, что Герцог примет участие в международном саммите наряду с лидерами со всего мира. Его визит в Азербайджан, граничащий с Ираном, должен был быть коротким и продлиться всего несколько часов.

Согласно сообщению израильской газеты Jerusalem Post, президент должен был участвовать в климатической конференции COP29 20 ноября. Конференция проходит в Баку с 11 по 22 ноября.