Аслан Бжания заявил, что остается на посту президента самопровозглашенной республики Абхазия и не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты и требования оппозиции.

В интервью российскому госагентству ТАСС он подчеркнул, что позиция власти остается неизменной и что власти республики не смогли достичь компромисса с оппозицией по важным вопросам.

На фоне протестов, начавшихся 15 ноября из-за инвестиционного соглашения с Россией, Бжания заявил, что готов покинуть пост, если протестующие освободят правительственные здания в Сухуми. Однако он также отметил, что в случае своей отставки собирается участвовать в будущих выборах.

Лидеры оппозиции потребовали не только окончательного отказа от предложенной сделки с Россией, которая, по мнению оппонентов, несправедливым образом предоставит рынок недвижимости для богатых россиян, но и отставки Бжании, а также его вице-президента и премьер-министра.

В заявлении протестующих говорится также, что их действия направлены не против тесных связей Абхазии с Россией, а против Бжании, которого они обвиняют в том, что он «пытается использовать эти отношения в своих корыстных интересах и манипулирует ими ради укрепления своего режима».

Как сообщает телеграм-канал Respublica, в воскресенье протест продолжился — демонстрантами были снесены заграждения вокруг правительственных зданий в столице непризнанной республики. В первый день народных волнений протестующим удалось прорваться в здание парламента. В результате столкновений с полицией пострадали до двух десятков человек.