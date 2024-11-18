ПОЛИТИКА
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Харрис назвали худшим демократом за последние 20 лет
Вице-президент потратила на свою кампанию более $1,5 млрд — больше, чем любой другой кандидат в президенты США в истории. При этом ее результат стал худшим для демократов с 2004 года
Харрис назвали худшим демократом за последние 20 лет
фото: Reuters / Reuters
18 ноября 2024 г.

За 15 недель президентской кампании вице-президент Камала Харрис побила рекорды расходов, потратив $1,5 млрд. Столько не тратил ни один из кандидатов в президенты США. Однако ее поражение и победа республиканца Дональда Трампа заставили демократов усомниться в стратегии, стоящей за такими беспрецедентными финансовыми затратами, пишет The New York Times (NYT).

Результаты Харрис стали худшими для Демократической партии с 2004 года — она стала первым за последние 20 лет демократом, который не смог завоевать ни одного колеблющегося штата. Всего таких штатов семь, именно они определяют исход президентской гонки.

Критики утверждают, что расточительные траты Харрис на мероприятия с участием знаменитостей, шоу дронов и яркие митинги были скорее зрелищем, чем содержательной работой.

В среднем каждую неделю предвыборный штаб Харрис тратил более $100 млн. Кампания направила ресурсы на все мыслимые направления, чтобы повлиять на избирателей. Визитной карточкой стратегии стали громкие мероприятия с такими звездами, как Бейонсе и Леди Гага, прямой эфир с Опрой Уинфри и масштабная работа по поквартирному обходу избирателей. Однако теперь, после поражения, демократы задаются вопросом: почему эти меры не сработали? Что надо было сделать не так, чтобы настолько растерять популярность в колеблющихся штатах?

Ответов на эти вопросы пока нет, отмечает NYT.

Больше всего средств Харрис потратила на рекламу. Из финансовых отчетов следует, что с июля по середину октября на производство и размещение рекламы было потрачено $494 млн, а общие расходы на медиа ко дню выборов приблизились к $600 млн. Несмотря на громкую медийную кампанию, предвыборная команда испытывала трудности с привлечением внимания в ключевых регионах.

После выборов команда Харрис продолжила сбор средств, ссылаясь на опасения, что штаб не сможет выплатить многомиллионные долги — помимо собранных средств предвыборная кампания полагалась на кредиты. Сторонники демократов получили электронные письма от штаба Харрис с просьбой отправить денег.

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