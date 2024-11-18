Россия разрабатывает новые маршруты для экспорта газа в Китай через Казахстан, рассматривая их как возможную альтернативу проекту «Сила Сибири-2», который должен пройти через Монголию. Эти варианты обсуждаются на фоне замедления переговоров по «Силе Сибири-2».

Обсуждаются различные варианты маршрута через Казахстан, включая возрождение проекта «Алтай» и корректировку трассы для подключения к китайской системе газопроводов в районе Хоргоса. Также рассматривается использование существующего газопровода «Средняя Азия— Центр» в реверсном режиме.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект через Казахстан пока находится на стадии обсуждения и является лишь идеей. Планируется, что мощность газопровода составит 35 млрд кубометров газа для Китая и 10 млрд кубометров для Казахстана.

Сегодня основной поток российского газа в Китай проходит через «Силу Сибири», которая в декабре 2024 года выйдет на полную мощность в 38 млрд кубометров в год. Однако затяжные переговоры по «Силе Сибири-2» и сокращение экспорта российского газа в Европу вынуждают Россию искать новые пути.

Пекин продолжает проявлять интерес к новым маршрутам, учитывая рост импорта газа в среднем на 12% в год за последнее десятилетие. Однако снижение экспорта российского газа в Европу и ухудшение отношений Москвы с Западом дают Китаю рычаги для выдвижения более выгодных условий.