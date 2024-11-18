В Тбилиси участники протестной акции провели ночь в палатках, перекрыв крупный перекресток возле Тбилисского государственного университета. Около 30 палаток были установлены вечером 17 ноября, участникам раздали пледы, горячий чай и установили биотуалеты. Ночь прошла спокойно, протестующие смотрят фильмы и общаются. Полиция и власти пока воздерживаются от комментариев.

Акцию «Верни свой голос» организовали оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение», которые заявляют о фальсификациях на прошедших в октябре парламентских выборах.

Оппозиция требует их отмены и проведения нового голосования. Лидеры протеста заявляют, что эта акция — «лишь начало» и планируют дальнейшее расширение протестной активности.

В то же время председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание нового парламента состоится 25 ноября, несмотря на сопротивление оппозиции. По его словам, оппозиционеры «рано или поздно смирятся» и начнут работать в парламенте.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, победу на них одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов. Еще четыре оппозиционные партии преодолели проходной барьер, но отказались признать результаты выборов и участвовать в работе парламента. Протесты в Тбилиси стали ответом оппозиции на результаты голосования.