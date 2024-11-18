Турция отказала президенту Израиля Ицхаку Герцогу в праве использовать свое воздушное пространство для полета на климатический саммит COP29 в Баку.

Израильские власти подали запрос на пролет самолета Герцога через территорию Турции. Однако Анкара этот запрос отклонила.

После отказа Герцог отменил свое участие в конференции. По заявлению его офиса, это связано с «соображениями безопасности».

Отношения Турции и Израиля ухудшились с начала израильской операции в Газе в октябре 2023 года. Эта операция уже унесла жизни почти 43 800 человек. Более 90% населения Газы были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них оказались перемещены не один раз.

По оценке ООН, около двух третей зданий в Газе уничтожены или серьезно повреждены. Израиль также стал объектом разбирательства в Международном суде ООН по обвинению в геноциде.