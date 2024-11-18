Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на сессии саммита G20 в Бразилии, посвященной «Социальной интеграции и борьбе с голодом и бедностью». Он отметил, что в мире, где каждый десятый человек борется с голодом, усилия по достижению «Целей устойчивого развития 2030», принятых Генассамблеей ООН 9 лет назад, пока не дают ожидаемых результатов.

Особое внимание турецкий лидер уделил гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Риск голода в Газе достиг уровня катастрофы по международным классификациям. 96% населения Газы — более 2 млн человек — не имеют доступа к качественным продуктам питания и воде», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что Турция, следуя принципу «не ложиться спать сытым, когда сосед голоден», с 2015 года направляет около 1% своего национального дохода на гуманитарную помощь, входя в число самых щедрых стран мира. По его словам, страна направила в сектор Газа более 86 тыс. тонн помощи, а в Ливан — свыше 1300 тонн.

Президент также отметил успех турецкого проекта «Ноль отходов», который стал глобальным движением. Как известно, 30 марта был объявлен ООН Международным днем безотходного производства.

«Я считаю, что глобальный альянс против голода и нищеты должен включить в число своих приоритетов сокращение количества пищевых отходов и инициативу «ноль отходов», — заключил Эрдоган.